شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 1296 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد وفيات "كورونا" في تركيا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة جديدة.

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ونشرت وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، على تويتر، آخر الأرقام المسجلة، بشأن الفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أنه جرى تسجيل 4093 إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 61 ألفا و49. كما لفتت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 3 آلاف و957 شخصا، بعد تسجيل شفاء 511 حالة.