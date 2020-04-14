98 وفاة و4093 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت تركيا، الإثنين، ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في البلاد، وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن بلاده سجلت 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 1296.



كما سجلت تركيا 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 61.049.

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