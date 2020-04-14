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نيويورك تايمز: إيران لم تعد خطرا على إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها من تل أبيب بأن جهاز الموساد تأكد من أن إيران، بسبب تفشي الكورونا فيها، لم تعد تشكل خطرا أمنيا وشيكا على إسرائيل، ولذلك يمكن للموساد الانخراط في المساعي لمواجهة الوباء. ونقلت الصحيفة هذا الأمر عن مصادر مطلعة عديدة.

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وأضاف التقرير نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن هذا الأمر مكن الموساد من الانخراط في مساعي مواجهة الوباء في إسرائيل، حيث أصبح من أهم أولويات تل أبيب الحصول على معدات طبية وتكنولوجيا التصنيع من الخارج.

يشار إلى أن تقييمات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن عدد ضحايا وباء كورونا في إيران يزيد بثلاثة أو أربعة أضعاف على البيانات التي تعلنها السلطات الإيرانية.

وأكدت مصادر أن الإحصاءات التي يعلنها يوميا المتحدث باسم وزارة الصحة حول الإصابات والوفيات ليست واقعية، لافتا إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما يعلن.