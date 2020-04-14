73 ألف إصابة و6 محافظات إيرانية تشهد ارتفاعا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4585 حالة، بعد تسجيل 111 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 73 ألفا و303 حالات، بعد تسجيل 1617 حالة إصابة جديدة، وأعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 45 ألفا و983 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وأكد مساعد لوزير الصحة الإيراني بأن مستوى الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا يشهد تراجعا ملحوظا في معظم محافظات البلاد، فيما شهدت ست محافظات تزايدا طفيفا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المسؤول إيرج حريرجي تأكيده على استمرار الالتزام بالإجراءات التي تعلنها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس ومنها التباعد الاجتماعي، وقال إن «البقاء في المنزل ما زال أمرا مطلوبا، وبالتالي لا بد للمواطنين أن يتجنبوا السفر والتزاور والتسوق غير الضروري، والاقتصار على القضايا الحياتية المهمة».
وأشار حريرجي إلى أن استراتيجية الوزارة في هذه المرحلة تركز على تشخيص المصابين بـ«كورونا» ممن لا تظهر عليهم الأعراض أو تبدو عليهم أعراض خفيفة، وهم يشكلون 80% ممن يحملون الفيروس.
الأعداد الرسمية لكورونا في إيران:
- 73303 إصابة
- 4585 وفاة
- 3877 حالة حرجة
- 1617 إصابة في 24 ساعة
- 111 وفاة في 24 ساعة
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