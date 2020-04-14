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محمدي: موجة جديدة من الفيروس تحاصر إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دق رئيس منظمة إدارة الأزمات في بلدية العاصمة الإيرانية، رضا كرمي محمدي، ناقوس الخطر محذرا الحكومة الإيرانية من موجة جديدة فى إصابات فيروس كورونا المستجد فى طهران، بعد يومين من ازدحام شديد شهدته العاصمة تزامنا مع استئناف 75% من النشاطات الاقتصادية.

ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، عن آرمان ملى الإصلاحية الإيرانية، إن كرمي قال «تتزايد أعداد المرضى والوفيات فى طهران مقارنة بالبلاد كلها. على سكان طهران أن يدركوا أن الوضع ليس كما هو فى عموم البلاد، وأن الوضع فى طهران غير مناسب وستكون هناك موجة إصابات جديدة بكورونا فى طهران خلال الأيام الـ10 المقبلة».

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وأشار المسؤول الإيرانى إلى أن تعقيم المواصلات العامة غير مؤثر، مشيرا إلى أن التأثير الرئيسى يتمثل في التباعد الاجتماعى. وبحسب صحيفة آرمان ملى، فإن أغلب المدن الإيرانية شهدت ازدحاما، فيما استقبلت طهران حركة مرور كبيرة، ولم يصبر الناس حتى 20 أبريل، واستأنفوا أعمالهم بالتزامن مع تطبيق خطة التباعد الذكى فى أغلب المدن.

وشهدت الطرق الرئيسة فى طهران ازدحاما وحركة مرور كبيرة، تزامنا مع استئناف المحافظات الإيرانية الأخرى أنشطتها الاقتصادية، وبحسب الصحيفة فإن مترو طهران لا يزال مزدحما، الأمر الذى يتعارض مع سياسة التباعد الاجتماعى، الأمر الذى دفع فرنوش نوبخت مدير مترو طهران إلى القول إن استخدام الكمامات فى المترو سيصبح إجباريا فى حال استمر الوضع هكذا.

ويتفشي كورونا فى جميع المحافظات الإيرانية، وتحتل إيران المرتبة السادسة فى أعداد الإصابات والوفيات على مستوى العالم، وارتفعت حصيلة الوفيات فيها واقتربت من 5 آلاف شخص، فيما وصلت الإصابات لنحو 75 ألف شخص، وفقا للأرقام الرسمية.