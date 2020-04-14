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الأمم المتحدة للبنان: حافظوا على حقوق اللاجئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت

شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان على ضرورة العمل والتعاون من أجل الحفاظ على شبكة أمان متكاملة من الخدمات والمساعدة للاجئين من مختلف الجنسيات.

وأشارت المفوضية السامية في بيان أمس إلى أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وقدرت استنادا لإحصائيات الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، إلى جانب أكثر من 200,000 لاجئ فلسطيني خاضعين لولاية الأونروا.

وأكدت أن هناك ضغطا على البنية التحتية والخدمات والبيئة في لبنان، بالإضافة إلى التنافس على فرص العمل، مما يشكل تحديا لقدرة التحمل وكرم الضيافة الذي تبديه المجتمعات المضيفة، والتي يعيش فيها اللاجئون على نحو مبعثر، ويؤثر سلبا على العلاقات بين المجتمعات المحلية والاستقرار الاجتماعي.