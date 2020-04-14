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الصين ترفض اتهامات بإساءة معاملة الأفارقة

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الصين ترفض اتهامات بإساءة معاملة الأفارقة
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين

رفضت الصين الانتقادات التي وجهت إليها على خلفية ما تردد عن إساءة معاملة السلطات للأفارقة في مدينة جوانزو بجنوب البلاد.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان قال في بيان إن الحكومة تعامل الأجانب بصورة متساوية، وتولي اهتماما كبيرا بحياتهم وصحتهم. وجاء في البيان «نحن نرفض المعاملة التمييزية، ولا نتسامح مع التمييز».

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وكان مسؤولون أفارقة قالوا إن مواطنيهم يتعرضون لتمييز من سلطات المدينة، أثناء اتخاذها إجراءات لاحتواء الإصابات بفيروس القادمة من الخارج.

وأضافوا أن الأفارقة تعرضوا للإساءة في المعاملة وأجلوا من الفنادق، وخضعوا قسرا لاختبارات فحص فيروس كورونا.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي قد أعرب عن «قلقه البالغ» للسفير الصيني ليو يوشي «عما يتردد عن إساءة معاملة الأفارقة» في جوانزو. وقال في تغريدة إن المجموعة الأفريقية في بكين تتواصل مع الحكومة الصينية.

وكانت مدينة جوانزو سجلت 119 حالة إصابة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، بينهم 25 أجنبيا، حسب ما قاله عمدة المدينة وين جوهوي في مؤتمر صحفي، وأضاف أن الحكومة تعامل الأجانب بصورة متساوية، وأضاف «جوانزو مدينة متفتحة، ومبدؤنا رفض التسامح مع التعليقات والسلوكيات التمييزية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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