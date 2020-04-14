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الصين ترفض اتهامات بإساءة معاملة الأفارقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين

رفضت الصين الانتقادات التي وجهت إليها على خلفية ما تردد عن إساءة معاملة السلطات للأفارقة في مدينة جوانزو بجنوب البلاد.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان قال في بيان إن الحكومة تعامل الأجانب بصورة متساوية، وتولي اهتماما كبيرا بحياتهم وصحتهم. وجاء في البيان «نحن نرفض المعاملة التمييزية، ولا نتسامح مع التمييز».

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وكان مسؤولون أفارقة قالوا إن مواطنيهم يتعرضون لتمييز من سلطات المدينة، أثناء اتخاذها إجراءات لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا القادمة من الخارج.

وأضافوا أن الأفارقة تعرضوا للإساءة في المعاملة وأجلوا من الفنادق، وخضعوا قسرا لاختبارات فحص فيروس كورونا.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي قد أعرب عن «قلقه البالغ» للسفير الصيني ليو يوشي «عما يتردد عن إساءة معاملة الأفارقة» في جوانزو. وقال في تغريدة إن المجموعة الأفريقية في بكين تتواصل مع الحكومة الصينية.

وكانت مدينة جوانزو سجلت 119 حالة إصابة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، بينهم 25 أجنبيا، حسب ما قاله عمدة المدينة وين جوهوي في مؤتمر صحفي، وأضاف أن الحكومة تعامل الأجانب بصورة متساوية، وأضاف «جوانزو مدينة متفتحة، ومبدؤنا رفض التسامح مع التعليقات والسلوكيات التمييزية».