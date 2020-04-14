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الحوثيون يصعدون خروقاتهم.. والتحالف: ملتزمون بوقف النار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الحديدة، الضالع

صعدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من وتيرة خروقاتها لهدنة وقف إطلاق النار في مختلف جبهات القتال بساحل اليمن الغربي والضالع ومأرب، ورفضت الاستجابة لدعوة المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بإيقاف الحرب، والاستجابة لهدنة شاملة بدأت ظهر الخميس الماضي

وأكد المركز الإعلامي لـ»ألوية العمالقة» عن مصدر عسكري في القوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في مديريتي حيس والتحيتا بقذائف الهاون وقذائف الـ»آربي جي» وبسلاح الدشكا وعيار البيكا والقناصة والأسلحة الرشاشة، وأشار إلى أن القرى السكنية في منطقة الجبلية نالت نصيبا من الخروقات الحوثية بعدد من قذائف الهاون عيار 82 وقذائف الـ»آر بي جي».

وأوضح أن القصف المجنون خلف حالة من الذعر والهلع والخوف في أوساط المدنيين القاطنين بمنازلهم في تلك المناطق، مشيرا إلى أن «الميليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة والجاح بعشرات قذائف المدفعية، فضلا عن رماية بمختلف العيارات، وقصف الأحياء المدنية في مأرب بصواريخ بالستية»، وأن القوات المشتركة التزمت بوقف إطلاق النار الشامل، وضبط النفس في خطوط الاشتباك».

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وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن إجمالي خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة الماضية بلغت 241 اختراقا. وأكد أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية، مؤكدا استمرار التزام التحالف والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، وقال «نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات».

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأربعاء الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا. ويرى المراقبون أنه «لا يمكن لجماعة الحوثي المسلحة التي لديها أهداف أيديولوجية وعسكرية وليست سياسية وتأخذ قراراتها من إيران أن تدخل في هدنة خلال هذه الفترة الحرجة للتفرغ لمواجهة فيروس كورونا،

من جهة أخرى أدانت الولايات المتحدة الأمريكية حكم الإعدام الذي أصدرته جماعة الحوثي بحق 4 من الصحفيين المختطفين في سجونها منذ خمسة أعوام، وقال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كريستوفر هنزل في حساب السفارة على «تويتر» « تدين الولايات المتحدة حكم الإعدام الذي أصدره الحوثيون بحق أربعة صحفيين».

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