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260 سلة غذائية في مأرب.. وعيادات طبية بالزعتري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب، عمان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 260 سلة غذائية، تزن 19 طنا و240 كجم للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,160 نازحا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، ضمن المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته دون تمييز.

وواصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، حيث راجع العيادات أمس 220 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادة الطب العام 50 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 24 شخصا من مرضى الضغط والربو والسكري، كما استقبلت عيادة الأطفال 45 مريضا من الأطفال وتمت معاينتهم وصرفت الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 19 مريضا، وراجع 6 مرضى عيادة الأسنان.

وتم استقبال 51 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 8 مرضى يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل 29 تحليلا لـ11 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 6 صورة شعاعية لثلاثة مرضى، واستقبال 3 مرضى في عيادة إنقاذ الطفل، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 164 وصفة طبية.