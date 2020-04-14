شكرا لقرائتكم خبر

«مسام» ينتزع 1401 لغم خلال أسبوع في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي من انتزاع 1,401 لغم، منها 28 لغما مضادة للأفراد، و259 لغما مضادة للدبابات، و1,107 ذخائر غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 159,805 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو ببتر الأعضاء.

ويكمل المشروع جهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.