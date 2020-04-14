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13 % من المصابين بكورونا في مصر يعملون بالصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور أمس، أن 13 % من الإصابات بفيروس كورونا في مصر من العاملين بالمجال الصحي.

وقال جبور، في مؤتمر صحفي بالقاهرة نقله التلفزيون المصري، إن معدل الوفيات الناتج عن الفيروس بمصر 7.6%، مع العلم وحسب مصادر وزارة الصحة والسكان، أن 30% منهم توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل والعلاج، وأضاف أن هذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على الأسباب الرئيسة، مثمنا الجهود المصرية المبذولة في مواجهه ازمة كورونا

وقال «منذ بدء الأزمة تعاملت مصر بجدية مع هذه الجائحة، حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية، وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، واعتمادها منهجية تدريجية من خلال تطبيق إجراءات الاحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها، وتتبع المخالطين وكذلك البدء بإجراءات الحد من انتشار الفيروس والتي تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والازدحام وغيرها».

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وأكد جبور أنه في كل هذه المراحل عملت منظمة الصحة العالمية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى بعض ما قدمته المنظمة من الدعم التقني إلى مصر في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن مصر من أول 4 بلدان في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف المخبرية لـ»كوفيد19-»، إلى جانب توفير حزم المواد التدريبية لمكافحة العدوى والسيطرة عليها في مراحل الاستعداد والإستجابة للجائحة .

وأضاف أن عدد الحالات في مصر وصل إلى 2065 حالة تم تشخيصها بفيروس كورونا، و159 حالة وفاة، و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى.

وقال إن مصر كأي دولة تواجه العديد من التحديات، وأهمها التنسيق ما بين كافة القطاعات المعنية بالصحة لتعزيز منهجية الإستجابة لفيروس كورونا والاستغلال الأمثل للموارد على صعيد الدولة، والتعامل مع الوصم والتمييز ضد المرضى وضد الأطقم الطبية بالأخص، مما يشكل عبئا على النظام الصحي بالإضافة إلى ما يواجهه من تحديات.