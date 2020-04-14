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الرئيس الجزائري: سيطرنا على كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تأكيده أمس سيطرة بلاده على جائحة فيروس كورونا المستجد. وتعهد الرئيس تبون، حسب التلفزيون الجزائري الرسمي، بإصلاح النظام الصحي في البلاد، وتحسين ظروف عمل موظفي الصحة، ومراجعة شبكة الرواتب. وأشاد تبون بجهد الأطقم الطبية في التصدي لجائحة كورونا، معتبرا الهبة التضامنية والأخوية للشعب الجزائري بمختلف أطيافه انطلاقة جديدة للجزائر.



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