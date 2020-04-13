أوكرانيا : لا تهديد لمحطة تشيرنوبيل الكهروذرية بسبب الحريق بالمنطقة

أعلنت هيئة حالات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، عدم وجود أي تهديد أو خطر على محطة تشيرنوبيل الكهروذرية، ومستودعات تخزين النفايات النووية، بسبب الحريق في منطقة المحطة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مدير الطوارئ في الهيئة المذكورة فلاديمير ديمتشوك، إن العمل جار في الوقت الراهن، وتنشط فرق الإطفاء من أجل كبح وإخماد النيران.
وأكد أن الوضع الإشعاعي في منطقة العزل المحيطة بالمحطة، لا يزال في الحدود الطبيعية المعتادة.
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الحريق المندلع في في منطقة العزل المحيطة بمحطة تشيرنوبيل، وصل تقريبا إلى مستودعات تخزين النفايات المشعة، وأن الوضع بات حرجا تقريبا هناك.
للأسبوع الثاني على التوالي تستمر الحرائق في غابات منطقة العزلالمحيطة بمحطة تشيرنوبيل، وانتقلت النيران إلى الضفة اليسرى لنهر بريبات، واقتربت بشكل مباشر من المحطة.
والتهمت النيران الكثير من القرى والبلدات التي كانت بالقرب من المحطة، فيما يشارك الطيران في عمليات الإطفاء.
وفي وقت سابق اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 27 عاما من سكان مقاطعة كييف، بتهمة إضرام النار بشكل متعمد.
وقال الرجل، إنه أشعل النار في البقايا والنفايات بالمنطقة من أجل التمتع بمنظرها ولكن الريح نقلت النار بسرعة.
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