فرنسا تسجل 574 وفاة جديدة وإجمالي الضحايا يصل لـ 14967

أعلنت فرنسا الاثنين، تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14967 ، حسبما ذكر موقعروسيا اليوم.
وقالت السلطات الصحية الفرنسية، إن عدد الوفيات في فرنسا جراء تفشي الفيروس التاجيالجديد ارتفع إلى 14967 من 14393 في اليوم السابق.
وأضافت الهيئة أن 6821 مريضا موجودون حاليا في وحدات العناية المركزة، بعدما كان العدد 6845 يوم أمس الأحد.
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