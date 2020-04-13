كورونا.. 5 وفيات و18 إصابة جديدة بين العراقيين في ثلاث دول

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين، عن خمس وفيات و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين العراقيين في ثلاث دول بالعالم ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم تسجيل 5 حالات وفاة، 4 منها في بريطانيا، وواحدة في السويد، و18 حالة إصابة، 10 منها في السويد،و7 في بريطانيا، وواحدة في روسيا".
وأضافت، أن "العدد الكلي للمصابين بالفيروس بالنسبة للعراقيين في عموم العالم بلغ 243 حالة، ومجموع حالات الوفاة بلغ 26 حالة موزعة، وحالات الشفاء بلغت 52 حالة".
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