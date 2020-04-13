ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 554 ألفًا والوفيات لـ21942

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، 554849 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 21942 ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت المراكز إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 525704 وقالت إن 20486 شخصا على مستوى البلاد، مشيرة إلى أن هذه الأرقام مبدئية ولم تؤكدها كل ولاية على حدة.

والحصيلة التي أعلنتها المراكز، اليوم الاثنين، لمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي جراء الإصابة بفيروس كورونا هي المسجلة حتى الساعة الرابعة من مساء الأحد 12 أبريل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما لا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الإصابات التي تعلنها الولايات بشكل منفصل.