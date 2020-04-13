معارض باكستاني: مقبلون على كارثة بسبب كورونا

قال أحد أبرز المعارضين لحكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن باكستان تتجه نحو كارثة بسبب عدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ولفت بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في أواخر 2007، إلى أنه "لدى الباكستانيين بالتأكيد إحساس خاطئ بالأمان منذ بداية هذه الأزمة"، مضيفا: "لاحظنا تصميما على تجاهل العلم والوقائع والأمثلة عما يحدث من حولنا في

العالم، ما منعنا من اتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة".

وقال: "يمكننا أن نبعث الحياة مجددا في الاقتصاد، إنما ليس في الناس... إذا اكتفينا بالأمل من دون أن نستعد للأسوأ، فإن باكستان تتجه إلى كارثة أخطر مما حدث في أوروبا أو الولايات المتحدة".

وبينما رفضت الحكومة الفدرالية إعلان الحجر العام خوفا من وقع ذلك على اقتصاد البلاد، عمدت ولايات

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البلاد الأربع ومن بينها ولاية السند في الجنوب التي يحكمها حزب بوتو، إلى فرض الحجر المنزلي.

وتظاهر حوالى 50 طبيبا الأسبوع الماضي في بلوشستان، الولاية الأكثر فقرا في باكستان، احتجاجا على عدم توافر معدات الحماية، لكنهم اعتقلوا لعدة ساعات.

وأغلقت المدارس والشركات في باكستان، كما فرضت السلطات قيودا على دخول المساجد، إلا أن المصلين ما زالوا يتجمعون أحيانا في محيطها للصلاة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فقد سجلت باكستان 93 وفاة بوباء كورونا وحوالى 5400 إصابة، وهو عدد أدنى بكثير من الرقم الفعلي بسبب عدم إجراء العدد الكافي من الفحوصات.