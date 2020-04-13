الدفاع الروسية تتسلم سفينة سرية لدراسة أعماق البحر

سلم مصنع "زفيزدوتشكا" الروسي للسفن إلى وزارة الدفاع الروسية سفينة " الأكاديمي ألكسندروف" العلمية المتخصصة في دراسة أعماق البحر ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن مراسم رفع العلم البحري الروسي أقيمت في السفينة نهاية مارس الماضي في جو من السرية. وقال مصدر في صناعة السفن الروسية إن سرية مراسم تسليم السفينة جاءت بطلب من إدارة دراسة أعماق البحر التابعة لوزارة الدفاع الروسية. سرية مراسم تسليم السفينة جاءت بطلب من إدارة دراسة أعماق البحر التابعة لوزارة الدفاع الروسية. Advertisements وأعاد المصدر إلى الأذهان أن "الأكاديمي ألكسندروف" هي سفينة مساعدة وليست حربية ولا تحمل أية أسلحة وتبلغ حمولتها 5400 طن، ما يسمح لها بالرسو في أية نقطة من بحار ومحيطات الكرة الأرضية. أية نقطة من بحار ومحيطات الكرة الأرضية. وتتضمن السفينة رافعتين وغيرهما من المعدات والأجهزة البحرية. ويضم طاقمها 65 فردا. ويرى رئيس تحرير مجلة "ناسيونالنايا أوبورونا" (الدفاع الوطني) الروسية أن مهام السفينة واسعة وسرية. وحسب المعلومات الواردة من وسائل الإعلام فإن " الأكاديمي ألكسندروف " مخصصة لحماية خطوط الاتصال تحت المائية الصديقة والتنصت على الاتصالات تحت المائية المعادية والاستطلاع تحت الماء ورفع الحمولة من قاع البحر.

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