واشنطن تفعل تبادل السجناء

وكتب في تغريدة، إن «تبادل الأسرى خطوة مهمة في عملية السلام والحد من العنف»، داعيا الطرفين إلى «تسريع الجهود لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان»في أسرع وقت ممكن". وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان خوان بيدرو شيرير، مساء الأحد، في تغريدة»لقد سهلنا الإفراج عن 20 عنصرا من قوات الدفاع والأمن الأفغانية، الذين احتجزتهم طالبان ونقلتهم إلى مكتب الحاكم في قندهار».
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