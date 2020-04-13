واشنطن تفعل تبادل السجناء

عدّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أمس، أول تبادل للأسرى بين المسلحين وكابول -الأحد - في أفغانستان «خطوةً مهمة» نحو السلام.

وكتب في تغريدة، إن «تبادل الأسرى خطوة مهمة في عملية السلام والحد من العنف»، داعيا الطرفين إلى «تسريع الجهود لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان»في أسرع وقت ممكن". وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان خوان بيدرو شيرير، مساء الأحد، في تغريدة»لقد سهلنا الإفراج عن 20 عنصرا من قوات الدفاع والأمن الأفغانية، الذين احتجزتهم طالبان ونقلتهم إلى مكتب الحاكم في قندهار».