الحوثي يفجر 4 قلاع تاريخية في حجة

دانت وزارة الثقافة اليمنية، أمس، تفجير ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، قلعة القوباء الأثرية بمدينة حجة، وذلك بعد تفجير 3 قلاع تاريخية، واصفة ذلك بالعمل الإجرامي في حق تراث وحضارة اليمن. وقالت وزارة الثقافة -في بيان- إن هذا العمل الإجرامي الذي نفّذته الميليشيا الحوثية، يأتي في محاولة منها لطمس تاريخ وحضارة شعب عريق، وفي تحدٍّ صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي، لافتة إلى أن الأضرار وتدمير التراث الثقافي اليمني، هو تدمير للتراث الثقافي الإنساني بشكل عام.



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