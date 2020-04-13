هزّة في حكومة إردوغان



رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقالة وزير داخلية حكومته النافذ، وذلك في تطور غير متوقع بعد أن أثار الإعلان المفاجئ عن حظر تجول من أجل احتواء وباء كورونا الفوضى في البلاد. وفاجأ الوزير مساء الجمعة الملايين من الأتراك بإعلانه حظر الخروج قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ في أكبر 30 مدينة في البلاد، فيما بث الإعلان المباغت الذعر في صفوف الآلاف من الأتراك الذين احتشدوا أمام المتاجر للتزود بالحاجيات، دون أخذ تدابير التباعد الاجتماعي بعين الاعتبار، ما دفع وزير الداخلية سليمان صويلو إلى إعلان استقالته، متسبباً بهزّة في الساحة السياسية.

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