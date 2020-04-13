فرنسا تسجل 574 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد زاد بواقع 574 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

بذلك، يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في فرنسا إلى 14967 شخصاً.

وأوضحت الهيئة أن 6821 مريضاً يرقدون حالياً في وحدات الرعاية الفائقة انخفاضاً من 6845 أمس. وذكرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 98076 حتى الآن.

ودعت الهيئة إلى توخي الحذر، لأن المستشفيات لا تزال تستقبل عدداً كبيراً جداً من المرضى.

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