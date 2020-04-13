أكثر من 10 آلاف وفاة بـ«كورونا» في نيويورك

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، اليوم الاثنين، عشرة آلاف وبلغت عشرة آلاف و56 وفاة وفق ما أعلن الحاكم اندرو كومو مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال كومو «لقد مر الأسوأ» شرط مواصلة التقيّد بتدابير العزل، وأضاف أن الأرقام ستعاود الارتفاع إن «ارتكبنا حماقة».

وتبقى نيويورك الأكثر تضرراً بالوباء في الولايات المتحدة رغم أن الحاكم أفاد بأن تباطؤه في الولاية يتأكد.

وحصيلة الوفيات في ولاية نيويورك بما فيها مدينة نيويورك هي الأعلى في الولايات المتحدة، لا بل في العالم باستثناء إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

إلا أن إصابات «كوفيد-19» التي تستدعي دخول المستشفى تشهد تراجعا وبلغت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 118 حالة مقابل أكثر من ألف حالة في 3 أبريل والأيام التي سبقت.

أما الوفيات اليومية، وإن كانت حصيلتها لا تزال مرتفعة مع 671 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فقد تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أسبوع (5 أبريل).

وقال كومو «نحن في طور السيطرة على تفشي» الفيروس.