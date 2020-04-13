الولايات المتحدة ترحب بالتوافق لتشكيل حكومة عراقية جديدة

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، باتفاق القوى السياسية في العراق على تشكيل حكومة جديدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان «نرحب بتوصل الزعماء السياسيين إلى توافق حول تشكيل حكومة، ونأمل أن تضع هذه الحكومة مصالح العراق أولا وتلبي احتياجات الشعب العراقي».

وأكد بومبيو، في البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت، أن بلاده تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة تكون قادرة على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتحسين الظروف الاقتصادية الحالية في البلاد، ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وتابع «الشعب العراقي يطالب بإصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة. هذه المطالب تستحق أن تتم معالجتها من دون عنف أو قمع».

وذكر «نقف مع الشعب العراقي الذي يسعى إلى عراق ذي سيادة ومزدهر وخال من الفساد والإرهاب».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف مصطفى الكاظمي يوم الخميس الماضي بتشكيل حكومة جديدة.

وبدأ الكاظمي، أمس الأحد، سلسلة مشاورات مع الكتل والتيارات السياسية ومكتب الأمم المتحدة في العراق بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في إطار المهلة الدستورية البالغة 30 يوما.