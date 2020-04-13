الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتكليف فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق لمعالي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق الشقيق، والتحديات التي تواجهه حالياً، والتي تتطلب توافقاً يعمل بإخلاص حرصاً على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت دولة الإمارات عن تمنياتها بالتوفيق والسداد لمعالي مصطفى الكاظمي في مهامه، كما تأمل من جميع القوى السياسية والشعبية أن تتكاتف في جهودها لضمان مستقبل أفضل للعراق وللعراقيين.