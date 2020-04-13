ماكرون: فرنسا لم تكن جاهزة لمواجهة فيروس كورونا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، إن فرنسا لم تكن جاهزة في البداية، لمواجهة فيروس كوفيد -19.

وأضاف إيمانويل ماكرون، في خطابه الرابع، منذ بداية أزمة فيروس كورونا، أن فرنسا ستشهد افتتاحا تدريجيا لدور الحضانة، والمدارس الإبتدائية، والإعدادية والثانوية، يوم 11 ماي المقبل، باستنثناء الجامعات التي لن تفتح أبوابها قبل الصيف المقبل.

وأكد ماكرون في خطابه أن حدود فرنسا ستبقى مغلقة مع الدول الأوروبية حتى إشعار آخر، مقابل إمداد مساعدات إنسانية للعائلات الفرنسية الفقيرة.

ويشار إلى إيمانويل ماكرون أعلن عن تمديد الحجر الصحي الذي يخضع له الفرنسيين إلى غاية 11 ماي المقبل.