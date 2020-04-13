عاجل.. فرنسا تمدد الحجر إلى 11 ماي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، عن تمديد الحجر الصحي، الذي يخضع له الفرنسيين، إلى غاية 11 ماي.

وأفاد الرئيس الفرنسي، أن فرنسا لم تكن جاهز في البداية، لمواجهة فيروس كوفيد -19.

وأضاف إيمانويل ماكرون أن عدد الوفيات بالفيروس يتخطى 14900، بعد تسجيل 574 وفاة جديدة السوم الاثنين.