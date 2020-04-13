كشف بلاغ للديوان الملكي، اليوم الاثنين، أن الملك اقترخ على رئيسي الكوت ديفوار والسنغال إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.
وجاء في البلاغ أن الملك أجرى، يومه الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، و ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال همت التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يمد يده لإفريقيا ويقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الأفارقة لتدبير “الجائحة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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