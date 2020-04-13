الملك يمد يده لإفريقيا ويقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الأفارقة لتدبير “الجائحة”

كشف بلاغ للديوان الملكي، اليوم الاثنين، أن الملك اقترخ على رئيسي الكوت ديفوار والسنغال إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

وجاء في البلاغ أن الملك أجرى، يومه الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، و ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال همت التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.