الكمامة الواقية المدعمة من صندوق تدبير جائحة كورونا ستسوق أيضا بالصيدليات

أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب حمزة كديرة، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، أن الكمامات الواقية، المدعمة من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، سيتم تسويقها أيضا على مستوى الصيدليات.

وقال في تصريح صحافي، عقب اجتماع الهيئة الوطنية للصيادلة مع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و الرقمي مولاي حفيظ العلمي، إنه ” في ظرف 24 أو 48 ساعة، سيتم تحديد الطرق الكفيلة، بالشروع في عملية بيع الكمامات الواقية المدعمة من قبل الصندوق الخاص ، وكذا المساهمة في هذا المجهود الوطني”.

وأكد كذلك استعداد مهنيي الصيدلة من أجل المساهمة في توزيع الكمامات الواقية، وبالتالي الاضطلاع بدورهم في مكافحة جائحة الفيروس التاجي الجديد (Covid-19 ) .

وفي السياق ذاته قالت رئيسة المجلس الجهوي للجنوب (هيئة الصيادلة) سعاد متوكل، إن السلطات العمومية بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي نجح في إنتاج كمامات بكثرة من أجل حماية المواطنين .

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من جهته أبرز مولاي حفيظ العلمي أن هذا الاجتماع ركز على التزام ومسؤولية قطاع الصيدلة بشأن مواكبة المواطنين خلال هذه الفترة من الأزمة .

وقال ” لقد ناقشنا نوعية الكمامات التي سيتم بيعها في الصيدليات “، مشيرا إلى أن هذه الصيدليات لا تتوفر حتى الآن على الكمامات المدعمة المسوقة بمبلغ 80 سنتيما.

وحسب الوزير، فقد تم تدارس إمكانية تسويق السائل الكحولي المعقم ، فقط على مستوى الصيدليات ، وذلك بعد أن تم وضعه للبيع من قبل على مستوى الأسواق الكبرى .

وفي سياق متصل أبرز أن عملية إنتاج الواقيات المصنوعة محليا ( des visières 100% marocaines )، والتي يمكن استخدامها لمدة تصل إلى شهر واحد ، بلغت 70 ألف وحدة في اليوم ، مشيرا إلى أنه تم تدارس تزويد الصيدليات بهاته الواقيات، وبوفرة ، وفي أقرب الآجال الممكنة .

وخلص الوزير إلى ” أننا نشتغل يدا في يد، بمعية القطاعات القادرة على مواكبة الوزارة ، كي تصل الكمامات والسوائل المعقمة إلى المواطنين، بثمن مناسب ، وفي وقت مناسب “.