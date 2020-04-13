اليوبي: 64 شخصا من المصابين بكورونا يرقدون بالإنعاش وتتبعنا أكثر من 11 ألف مخالط

قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي في المغرب، اليوم الاثنين، أن أن 64 حالة من المصابين حاليا بفيروس كوورنا المستجد يرقدون في قاعات الانعاش بعدد من مستشفيات بالمملكة.

اليوبي: 64 شخاص من المصابين بكورونا يرقدون في الإنعاش وتتبعنا أكثر من 11 ألف مخالط

وأضاف اليوبي في حديثه اليوم أن معضم الحالات التي تم التأكد من إصابتها تم اكتشافها عبر التتبع الصحي للمخالطين، ففي 102 حالة، 69 منها تم التعرف عليها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين ليصل العدد الإجمالي إلى 759 حالة من 11608 مخالط تم التتبعهم منذ بداية الوباء في حين لازال 5108 من المخالطين تحت التتبع الطبي.

أما بالنسبة لتوزيع السن فكشف اليوبي أنه لم يطرأ عليه أي تغيير، إذا لازالت الوزارة تسجل المعدل العمري للمصابين في 47 سنة، وتمثل الفئة العمرية بين 40 و70 سنة أعلى نسبة بـ38 في المائة تليها الفئة من 25 إلى 40 سنة تمثل 21 في المائة.

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أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، فلم يطرأ عليه أي تغيير، إذ لا زالت جهة الدار البيضاء السطات تُسجل أكبر عدد من المصابين، تليها جهة مراكش آسفي، فجهة الرباط القنيطرة، ثم جهة فاس مكناس، في حين أن أقل نسبة سجلت في الجهتين الجنوبيتين.

وبخصوص الوضع الصحي للمصابين أوضح اليوبي أن الحالات البسيطة تُمثل 70 في المائة، والحالات التي لم يكن تظهر عليها أعراض المرض فتمثل 16 في المائة أما الحالات الحرجة فتمثل 14 في المائة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1763 حالة منذ بداية أزمة الفيروس في المغرب و8 وفاة و26 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة.