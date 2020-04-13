عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1763 حالة.. 102 إصابة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إصابة 102 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، ليرتفع عدد الإجمالي الإصابات إلى 1763 حالة.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحافي حول الحالة الوبائية للمغرب، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في 24 ساعة، ليرتفع العدد إلى 126 حالة.

وأضاف المتحدث أنه منذ يوم أمس على الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة السادسة من اليوم الاثنين، تم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المعافاة إلى 203 حالة أجري لها التحليل المخبري وكانت نتيجته سلبية.