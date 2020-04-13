الصحة الإسرائيلية: 116 حالة وفاة و11,586 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 وفيات و341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية، 11,586 مصابا من بينهم 106 وفيات.

وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 9,270 وصفت حالتهم بسيطة، 162 متوسطة و183 خطيرة من بينهم و132 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

ولفتت إلى أن 744 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7,222 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,181.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 1,855 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 468 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.