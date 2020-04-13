شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في مصنع "زوم" لإنتاج الشُنط وحقائب المدارس في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المُحتلّة، يواصل شبان عملهم منذ شهر دون انقطاع، ولكن ليس لتصنيع الحقائب وإنما لإنتاج زيٍّ خاصٍ (الأفرهول) يقي من فيروس كورونا المستجد، هو الأول من نوعه في الضفة.

ويشتمل الزي على (الأفرهول) نفسه والذي يغطي القسم الأكبر من الأطراف، وغطاء الرأس والقدمين، إضافة للكمامة، وتكمن أهميته في تلبية حاجة سوق المحافظات الشمالية.

اللباس الواقي الذي يُنتجه المصنع (صورة خاصّة بـ"عرب 48")

وكان المصنع الذي ينتج مئات القطع يوميا، قد قرر تحويل خطوط إنتاجه لتصنيع الزي الجديد في محاولة منه لسدّ عجز السوق واحتياجه لهذه الملابس الواقية، ولا سيما القطاعات الصحية بمختلف تفرعاتها إضافة للدفاع المدني والأجهزة الأمنية التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

يأخذكم "عرب 48" عبر هذا التقرير المصوّر، في جولة داخل المصنع، لتروا كيفية تسييره وعمله عن كثب.