نتنياهو: منع الخروج من المدن والبلدات بدءًا من الغد حتى فجر الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، منع الخروج من المدن والبلدات بدءًا من مساء غد الثلاثاء، حتى فجر الخميس المقبل، وذلك ضمن القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة خلال عيد "الفصح" اليهودي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نتنياهو مساء اليوم، للإعلان عن التعليمات الجديدة بموجبها "يفرض على المواطنين البقاء ضمن حدود مدن وبلدات إقامتهم وذلك من الساعة 17:00 مساء الثلاثاء، حتى الساعة 5:00 من فجر الخميس".

يتبع..