استطلاع: 64 مقعدا لكتلة اليمين و19 لغانتس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن تمثيل كتلة اليمين سيرتفع إلى 64 مقعدًا في انتخابات تجري اليوم، حيث يتصدر الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بحصوله على 40 مقعدًا، فيما يحصل حزب "حوسين ليسرائيل" برئاسة بيني غانتس، على 19 مقعدًا.
ووفقا للاستطلاع الذي أجري بواسطة معهد "ميدغام" لصالح القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، فإن القائمة المشتركة ستحل في المرتبة الثالثة وتحافظ على تمثيلها بـ15 مقعدًا، فيما سيحصل حزب "ييش عتيد" على 10 مقاعد.
وبيّنت نتائج الاستطلاع الذي نُشر مساء اليوم، الإثنين، أن حزب "شاس" الحريدي سيحصل على 9 مقاعد، في حين يحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" 8 مقاعد، وتحصل كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية على 7 مقاعد.
كما يحصل حوب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 7 مقاعد، في حين يحصل حزب "ميرتس" على 5 مقاعد.
ولن يتجاوز حزب العمل، برئاسة عمير بيرتس، نسبة الحسم، حيث يحصل على 1.1 من أصوات الناخبين، وكذلك حزب شريكته السابقة، أورلي ليفي أبيكاسيس (1.4%)، وحزب "ديريخ إيرتس" الذي أسسه المنشقان عن حزب "تيلم"، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر(1.4%)، بالإضافة إلى "عوتسم يهوديت" برئاسة الكهاني إيتمار بن غفير (1.9%).
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