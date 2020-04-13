الصحة الإسرائيلية توصي بإغلاق المؤسسات التعليمية حتى حزيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصت ووزارة الصحة الإسرائيلية، بمواصلة إغلاق المؤسسات التعليمية، وتأجيل عودتها إلى العمل حتى حزيران/ يونيو المقبل، وذلك منعا لتجدد تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الإثنين.
وأشارت القناة إلى أن الدافع خلف هذه التوصية هو أن الأطفال لا يدركون ضرورة "الإبعاد الاجتماعي"، وولن يلتزموا بالحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص وقد يصيبوا كبار السن بالعدوى.
يتبع..
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