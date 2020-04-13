123 اعتداءً حوثياً على مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات

الإثنين 13 أبريل 2020

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، أكثر من 123 اعتداءً خلال الـ 24ساعة الماضية من يوم الأحد، في مختلف الجبهات، رغم التزام الجيش الوطني بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، من جانب واحد استجابة لدعوة الأمم المتحدة.



وبحسب موقع سبتمبر نت فقد تنوعت تلك الاعتداءات بين إطلاق صواريخ باتجاه الأعيان المدنية ومعسكرات الجيش والمواقع في الجبهات، وبين تعزيزات وتحركات لعناصرها للجبهات، بالإضافة استهدافها بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة لمواقع الجيش.

كما واصلت مليشيات الحوثي الدفع بتعزيزات وحشود جديدة لجبهات صرواح وهيلان والجوف، والضالع وتعز، كما اعترضت الدفاعات الجوية صاروخ باليستي في سماء مأرب، إضافة لسقوط آخر بالقرب من مواقع الجيش.

وفي محافظة لحج كثفت مليشيات الحوثي اعتداءاتها على مواقع الجيش، حيث قصفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، مواقع الجيش في جبهات كرش وجبهة حبيل حنش المسيمير وجبهة ثرة، كما تقوم المليشيات باستحداثات ومواقع جديدة في جبهة حبيل حنش بالمسيمير.

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محافظة الضالع لم تسلم من اعتداءات مليشيات الحوثي حيث تعرضت مواقع الجيش في محافظة الضالع لاعتداءات بالهاونات والمدفعية وإطلاق النار بالأسلحة مختلفة، إضافة لمحاولة مليشيات الحوثي الهجوم على مواقع عدة في المحافظة، وتعزيزات مستمرة لمواقعها في جبهة مريس.

جبل هان وجبهة عصيفرة ومواقع عدة في محافظة تعز تعرضت ايضاً لاعتداءات متكررة من قبل مليشيات الحوثي حيث قصفت المليشيات جبل هان بالهاونات وأسلحة متعددة، إضافة لمحاولة مليشيات الحوثي التسلل لمواقع الجيش في جبهة الصياحي، وجبهة عصيفرة، مع إطلاق نار كثيف على المواقع ذاتها.

وفي محافظة حجة كثفت مليشيات الحوثي من اعتداءاتها على مواقع الجيش في جبهات بني حسن وحرض ومثلث عاهم، وتنوعت الاعتداءات بين قصف مدفعي وإطلاق النار بواسطة الاسلحة المتوسطة، كما تم رصد تحركات لتعزيزات المليشيا.

كما قصفت مليشيا الحوثي مواقع للجيش، في مناطق في الجدافر والاقشع، ومعسكر طيبة الاسم والظهرة، ومواقع غرب المهاشمة واليتمة، بمحافظة الجوف، إضافة إلى إرسالها لطائرات مسيّرة.

وفي جبهة نهم تعرضت مواقع الجيش لاعتداءات متكررة حيث قصفت المليشيا الحوثية مواقع للجيش في الجبهة بقذائف الهاون، وصاروخي كاتيوشا، إضافة إلى محاولاتها التسلل باتجاه مواقع في الجبهة، أفشلها أبطال الجيش.

وفي محافظة البيضاء تعرضت مواقع الجيش لاعتداءات مليشيات الحوثي في جبهة قانية شرق البيضاء حيث قصفت بعدة قذائف مواقع الجيش في الجبهة، مع قصف مماثل لمواقع الجيش في جبهة فضحة بالملاجم.