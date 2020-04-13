منظمة الصحة العالمية: وقف انتشار "كوفيد-19" بشكل كامل يتطلب "لقاحا"

الإثنين 13 أبريل 2020

صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب "لقاحا"، مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد "أكثر فتكا" بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1، الذي ظهر في نهاية آذار/مارس 2009 في المكسيك.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من جنيف: إن "البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه. نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009"، داعيا إلى رفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".