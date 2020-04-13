ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 1296

الإثنين 13 أبريل 2020

صورة أرشيفية Advertisements

ارتفع عدد وفيات "كورونا" في تركيا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة جديدة.



ونشرت وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، على تويتر، آخر الأرقام المسجلة، بشأن الفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أنه جرى تسجيل 4093 إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 61 ألفا و49. كما لفتت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 3 آلاف و957 شخصا، بعد تسجيل شفاء 511 حالة.