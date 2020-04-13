الأردن.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا و 14 حالة شفاء

الإثنين 13 أبريل 2020

صورة أرشيفية

سجل الأردن، مساء اليوم الإثنين، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب تسجيل 14 حالة شفاء من الفيروس المعروف طبيا بـ(كوفيد 19).

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 391 إصابة".

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام أمجد العضايلة بالعاصمة عمان، أنه "تم تسجيل 14 حالة شفاء، ما يرفع حالات الشفاء إلى 215 حالة".

ولم يعلن عن تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات جراء الوباء عند 7 حالات، مشيرا إلى أنه تقرر زيادة عدد الفرق الاستقصائية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف التوسع بالفحوصات واستكشاف الحالات.

وكان قد كشف الوزير العضايلة في بداية الإيجاز عن وجود أمر دفاع جديد خلال الأيام المقبلة، يتعلق بدعم المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود حزمة من الإجراءات والقرارات تهدف لدعم فئة عمّال المياومة، وعلى رأسها دعم الخبز.

ويوم أمس الأحد، قررت الحكومة الأردنية تمديد عطلة الدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس حتى نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري، باستثناء القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها مواصلة العمل، وكذلك مؤسّسات القطاع الخاصّ والقطاع المصرفي والقطاع الصحيّ.

في حين عزلت السلطات، مساء يوم أمس الأحد، أحد الأحياء السكنية في منطقة النصر شرق العاصمة عمّان، بعد تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد.