كبير وزراء ولاية كيرالا الهندية: نقدر رعاية الإمارات لجاليتنا

الإثنين 13 أبريل 2020

أشاد كبير وزراء ولاية كيرالا الهندية بيناراي فيجايان، الإثنين، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية وحماية الجالية الهندية المقيمة على الأراضي الإماراتية.



وقال كبير وزراء ولاية كيرالا في بيان، لوكالة أنباء الإمارات، إن: "حكومة كيرالا حثت منظمات جاليات كيرالا في الإمارات على تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الإنساني للضحايا المتضررين من فيروس كورونا المستجد .. وفق “العين“.

وأشار كبير وزراء ولاية كيرالا إلى أنه "قد تكون هناك بعض الصعوبات في دولة الإمارات بسبب القيود المفروضة على الحركة كما هو الحال في الهند، ولكن هناك حاجة ماسة إلى الالتزام بالتدابير التي تطبقها السلطات".

وقال: "أطلعنا حكومة الهند ورئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بشأن ما ورد من جاليتنا في دولة الإمارات، وأنا واثق بأن الحكومة الهندية ستخاطب حكومة الإمارات عبر السفارة والقنصلية الهندية بشأن كل الأمور التي تخص جاليتنا".

Advertisements

وأضاف أن "العلاقة بين ولاية كيرالا ودولة الإمارات تمتد إلى عدة عقود، أي منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بل قبل ذلك منذ قرون إذا وضعنا في عين الاعتبار العلاقات التجارية بين كيرالا وشبه الجزيرة العربية".

وتابع: لا يمكننا نسيان رعاية ودعم قيادة دولة الإمارات الرشيدة والشعب الإماراتي أثناء الفيضانات التي اجتاحت الولاية عام ٢٠١٨".

وشدد كبير الوزراء على أن ولايته "تتذكر ببالغ الامتنان المنشورات باللغة الماليلامية على حسابات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عبر من خلالها عن دعم دولة الإمارات لنا في ظل الظروف الصعبة التي مررنا بها، ونتذكر بمنتهى الامتنان عرض دولة الإمارات السخي لدعمنا أثناء فترة الفيضانات".

وقال: "نقف معاً لمواجهة فيروس قاتل يهدد العالم بأسره، وإننا على يقين بأن دولة الإمارات وقيادتها الفعالة تبذل قصارى جهدها لحماية جميع من يعيش على أرضها المباركة من مواطنين ومقيمين وزائرين".

واختتم كبير وزراء ولاية كيرالا بيانه قائلاً: "أتمنى للإخوة في دولة الإمارات انتصارا سريعا على الفيروس، وأكرر تقديرنا واحترامنا لدولة الإمارات قيادة وشعبا، فالروابط الأخوية والمتينة بيننا ستظل قائمة في المستقبل"