شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة في لحج والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 قتل 2 من عناصر الحزام الأمني واصيب 3 اخرين ظهر يوم الاثنين، اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوة من الحزام الأمني وقوة حراسة تابعة للقيادي في الوية العمالقة الشيخ حمدي شكري.

وقالت مصادر إن الاشتباكات اندلعت بالقرب من موقع تابع لقوات الشيخ حمدي شكري بمنطقة صبر. Advertisements المصدر افاد بسقوط 2 من جنود الحزام قتلى واصيب اخرون من الطرفين خلال الاشتباكات . ولم تعرف اسباب هذه الاشتباكات لكن مصدرا امنيا قال ان خلافا نشب بين الطرفين صباحا تطور إلى اشتباك مسلح ظهرا.

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