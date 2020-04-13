شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 صورة أرشيفية وصلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، اليوم الإثنين، إلى عشرة آلاف و56 وفاة، وفق ما أعلن الحاكم اندرو كومو مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وتبقى المنطقة المذكورة الأكثر تضررا بالوباء في الولايات المتحدة، رغم أن الحاكم أفاد بأن تباطؤه في ولاية نيويورك يتأكد.

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