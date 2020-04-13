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الجزائر تسجل 20 وفاة و69 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الاثنين، عن تسجيل 20 وفاة و69 إصابة جديدة بوباء المستجد(كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وارتفع مجموع الوفيات إلى 313 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 1983 موزعة عبر 46 ولاية.

 

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وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات الوباء في البيان الصحفي اليومي، عن تعافي 10 حالات جديدة، ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 601 شخص.

 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال في وقت سابق اليوم، خلال اجتماعه باللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في مقر وزارة الصحة، إنه متفائل ويتوقع بنهاية شهر نيسان/أبريل خروج بلاده من النفق، وذلك على خلفية خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكين.

 

وجدد تبون، تأكيده على سيطرة الدولة في التصدي لوباء كورونا.

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