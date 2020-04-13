شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يفرض حظر التجوال الشامل في الخرطوم لمدة 3 أسابيع والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 صورة أرشيفية أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، اليوم الإثنين، فرض حظر التجوال الشامل بالعاصمة الخرطوم اعتباراً من السبت المقبل لـ 3 أسابيع، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 حالة.

Advertisements ويأتي القرار على خلفية تسجيل وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الإثنين، 10 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 29 حالة ومئات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. وتركت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أمر الإغلاق في المدن الأخرى لتقديرات حكومات الولايات. وتتحصن الحكومة السودانية بحزمة إجراءات استثنائية لمنع تفشي كورونا، وسط تجاهل مجتمعي لاحترازات السلطات الصحية في البلاد.

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