ماذا قال ترامب لحكام الولايات بشأن إعادة فتح الاقتصاد؟

الإثنين 13 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات.



وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إنه قرار رئيس البلاد.. إننا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر، سأتخذ قريبا قرارا بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين".

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنه "فور أن يشعر ترامب بالارتياح على صعيد المسائل الطبية، سنفعل كل ما هو ضروري لتمكين الشركات الأمريكية"، بشأن عودة العمل بشكل طبيعي في الشركات الأمريكية خلال مايو/أيار المقبل.

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وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي له الثلاثاء الماضي، حين ردد "بدأنا أخيراً نرى ضوءاً في نهاية النفق"، مشيرا إلى ظهور دلائل قوية للغاية على فعالية عقار "هيدروكسي كلوروكوين" في علاج فيروس كورونا، وقد اشترينا كمية هائلة منه، لافتاً إلى أن هناك مخزوناً من العقار يبلغ نحو 29 مليون جرعة في الولايات المتحدة.

وأطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "المركزي الأمريكي"، الخميس، إجراءات واسعة النطاق قيمتها 2.3 تريليون دولار لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار، وهي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا وتزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.