شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 66 إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين عن وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحافي اليوم، إن كويتياً في الـ 50 توفي بالفيروس. وأضاف إلى تسجيل 66 إصابة مؤكدة بالفيروس في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1300 إصابة.

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