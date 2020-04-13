شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: وقف انتشار كورونا يتطلب لقاحاً والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن وقف انتشار كورونا " وباء كوفيد-19 " بشكل كامل يتطلب لقاحا، مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من جنيف إن "البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه. نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك، أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009، داعيا إلى رفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".

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