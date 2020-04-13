وفيات كورونا تتزايد مجددا في إيطاليا رغم تراجع الإصابات

الإثنين 13 أبريل 2020

صورة أرشيفية

تزايد عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، اليوم الاثنين، بعدما سجلت البلاد 566 حالة وفاة ارتفاعًا من 431 أمس الأحد، لكن عدد الإصابات الجديدة تباطأ إلى 3153 من 4092.



وقالت وكالة الحماية المدنية في إفادة صحفية نقلتها "رويترز"، إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط ارتفع إلى 20465. يعد ذلك ثاني أعلى عدد وفيات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما يعد عدد الإصابات الجديدة المضافة اليوم، هو الأدنى منذ السابع من أبريل/ نيسان. بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة رسميًا 159 ألفًا و516 حالة، وهو ثالث أعلى عدد عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

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كان هناك 3260 شخصًا في العناية المركزة، اليوم، مقابل 3343 يوم الأحد، وهو الانخفاض اليومي العاشر على التوالي. من بين إجمالي الإصابات تعافى نحو 35 ألفًا ارتفاعًا من 34 ألفًا في اليوم السابق.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.880 مليون إصابة، بينهم 117 ألف حالة وفاة، ونحو 440 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 565 ألفًا في الولايات المتحدة و169 ألفًا في إسبانيا ونحو 159 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.