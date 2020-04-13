شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:44 مساءً, 13 أبريل 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 717 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11329 شخصاً في المستشفيات البريطانية.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 88621 منذ بدء تفشي الوباء في المملكة المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.